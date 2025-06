AIPA alocă 41,84 milioane lei în perioada 9–13 iunie

15:30

În 2024, Ucraina a devenit țara cu cele mai multe companii înregistrate în Moldova Innovation Technology Park (MITP), depășind România și Statele Unite. Această creștere semnificativă a investițiilor ucrainene vine pe fondul războiului cu Rusia, care a determinat multe afaceri din Ucraina să se mute în alte țări.