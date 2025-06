Republica Moldova consolidează reziliența climatică prin proiectul EU4ClimateResilience

19:10

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) din Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de supraveghere și intervenție prin dotarea cu 15 drone moderne echipate cu termovizoare nocturne. Aceste echipamente avansate vor permite monitorizarea mai eficientă a mediului, inclusiv în zone greu accesibile și pe timp de noapte.