Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna mai 2025

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a comunicat că înghețurile târzii din această primăvară, ce au persistat timp de 7-8 nopți consecutive cu temperaturi sub zero grade, au provocat daune semnificative în sectorul pomicol și în cultura sfeclăi de zahăr din Republica Moldova.