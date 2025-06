10.000 de dolari pentru idei verzi

16:20

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat marți, 3 iunie 2025, Gala Businessului Moldovenesc, un eveniment dedicat promovării mediului antreprenorial autohton. În cadrul galei au fost desemnați câștigătorii celor două concursuri naționale – „Marca Comercială a Anului”, ediția a XXII-a, și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor”, ediția a XI-a. Evenimentul a reunit peste 350 de participanți, printre care antreprenori, oficiali, parteneri internaționali și reprezentanți ai societății civile. The post (Video) Gala Businessului Moldovenesc 2025!! appeared first on AgroBook.