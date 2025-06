Republica Moldova este în topul țărilor cu cele mai multe divorțuri

06:20

Moldova va exporta aproximativ 105-110 mii tone de mere din recolta anului trecut în actualul an de comercializare (iulie 2024-iunie 2025). Aceasta este cu 20-23% mai mică decât exportul de mere moldovenești (137 mii tone) în sezonul precedent 2023-24″. Potrivit calculelor Asociației Moldova Fruct, până la începutul lunii mai, pe piețele externe au fost expediate […]