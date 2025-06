O studentă a ratat zborul Air India prăbuşit joi, întârziind 10 minute: Aglomeraţia din trafic m-a salvat

08:00

Fostul prim-ministru și președinte al PDCM, Ion Chicu, speră că Portul Constanța va oferi cele mai bune condiții în concursul de atragere a investițiilor în Portul Internațional Liber Giurgiulești, organizat de BERD. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru buletinul informativ al Fundației Friedrich Ebert privind politica externă și integrarea europeană a Republicii Moldova, parte […]