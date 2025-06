„Era un elicopter civil”. Ministra afacerilor interne oferă noi detalii despre aterizarea de urgență de la Călărași

11:10

O fetiță în vârstă de un an și trei luni a ajuns la Spitalul Raional Ungheni după ce a fost implicată într-un accident rutier produs în seara zilei de 1 iunie, în localitatea Floreni, raionul Ungheni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor comunicate de ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, … The post Accident grav la Ungheni: O mamă cu copil în brațe, lovite de un șofer fără permis first appeared on ZUGO. Articolul Accident grav la Ungheni: O mamă cu copil în brațe, lovite de un șofer fără permis apare prima dată în ZUGO.