Banca Națională a Moldovei a fost premiată pentru MIA

O rețea infracțională care facilita trecerea ilegală a migranților din Nepal și Bangladesh către Uniunea Europeană, în schimbul a 3.500 de euro pentru fiecare persoană, a fost destructurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, sub coordonarea Procuraturii Ungheni. Trei cetățeni moldoveni au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru organizarea migrației ilegale.