Accident rutier tragic la Ciocana: O femeie, lovită mortal pe trecerea de pietoni

21:40

Val de demisii în rândul procurorilor PCCOCS, odată cu începerea evaluării externe. Potrivit președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, 15 procurori au depus cereri de demisie. Șeful PCCOCS, Victor Furtună, a precizat pentru Moldova 1 că, dintre aceștia, 12 activează în prezent în cadrul procuraturii specializate. În urma plecărilor, instituția rămâne cu doar … The post 15 procurori demisionează de la PCCOCS pe fondul evaluării externe. Reacția președintelui CSP first appeared on ZUGO. Articolul 15 procurori demisionează de la PCCOCS pe fondul evaluării externe. Reacția președintelui CSP apare prima dată în ZUGO.