Dracula Park: Un parc de tip Disneyland va fi construit într-unul dintre orașele României

Pentru prima dată în istoria militară mondială, o țară a utilizat un sistem de armă cu laser pentru a doborî drone inamice în timpul unui conflict activ. Informația, ținută sub embargo până recent, a fost confirmată de Ministerul Apărării din Israel și de compania Rafael Advanced Defense Systems, dezvoltatorul tehnologiei, relatează The Sun, citat de …