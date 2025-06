Nisporeni și Iași au semnat Acordul de Înfrățire

10:20

Fostul procuror general, Ion Munteanu, a depus astăzi jurământul pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Ceremonia a avut loc la ședința plenară a Consiliului Superior al Magistraturii, transmite IPN. „Conform prevederilor art. 12 din Legea privind statutul judecătorului, magistratul înainte de a începe exercitarea funcției, este obligat... The post Fostul procuror general, Ion Munteanu, a depus jurământul la Curtea Supremă de Justiție appeared first on ALBASAT.