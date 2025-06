Nisporeni și Iași, mai aproape ca niciodată: a fost semnat Acordul de Înfrățire

12:50

Deși în ultimele săptămâni au existat controverse privind utilizarea camerelor video în școlile din Chișinău pe durata examenelor de clasa a IX-a, Primăria anunță că echipamentele achiziționate vor avea o altă destinație, mai exact vor fi redistribuite și instalate în sectoarele capitalei, pentru sporirea siguranței în spațiile publice, transmite IPN.