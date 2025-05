Rețelele de apă și canalizare din Căușeni, modernizate și extinse

11:10

Un bărbat din municipiul Chișinău a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, al cărei cadavru l-a ascuns într-o fântână din propria gospodărie. Crima a avut loc în condiții deosebit de grave, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului excesiv de alcool, transmite IPN. Potrivit... The post Bărbat condamnat după ce și-a omorât concubina și i-a aruncat corpul într-o fântână appeared first on ALBASAT.