În direct: Zilele Orașului Nisporeni 2025 – Hai cu noi la sărbătoare!

Piața Ștefan cel Mare și Sfânt | 31 mai 2025 | Ora 13:00 Primăria orașului Nisporeni invită toți locuitorii și oaspeții să participe la Zilele Orașului Nisporeni, un eveniment dedicat comunității, tradiției și identității locale. An de an, această sărbătoare reunește oameni din toate colțurile raionului și din afara granițelor,...