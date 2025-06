Ucraina a cerut Moscovei, la negocieri, să returneze peste 500 de copii deportați

13:40

Republica Moldova a obținut titlul de campioană balcanică la judo, în proba de echipe mixte, rezervată sportivilor sub 18 ani, în cadrul Campionatului Balcanic desfășurat în Bosnia și Herțegovina, transmite IPN. Lotul național de judo a ocupat primul loc după ce a învins formațiile României, Turciei, Bosniei și Herțegovina. Competiția...