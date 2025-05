Parlamentul Republicii Moldova își consolidează capacitățile în contextul aderării țării la UE

12:30

Testarea tehnică va trebui efectuată o dată la doi ani în cazul automobilelor personale mai noi de zece ani, iar pentru autocare, taxiuri, vehiculele implicate în transportarea mărfurilor periculoase, vehiculele fiind și ele mai noi de zece ani, testarea tehnică se va face o dată pe an, și nu o... The post Atenție, șoferi: reguli noi la testarea tehnică auto după 1 iunie appeared first on ALBASAT.