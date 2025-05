Cursul valutar oficial la 29.05.2025

10:00

Miniștrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene au convenit alocarea unui pachet de ajutor de 5,5 miliarde de euro pentru Radio Europa Liberă/ Radio Liberty drept ajutor. Anunțul a fost făcut de înaltul reprezentant al blocului comunitar, Kaja Kallas, citată de The Associated Press. „Finanțarea de urgență pe... The post UE va aloca 5,5 miliarde de euro pentru RFE/RL appeared first on ALBASAT.