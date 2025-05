Președintele Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei este la Chișinău. Ce a discutat cu șefa statului

10:00

Avocații lui Ilan Șor au contestat la Curtea de Apel Centru hotărârea primei instanțe în litigiul în care oligarhul fugar cere scoaterea sa din lista națională de restricții. Cererea a fost depusă împotriva Consiliului interinstituțional de supervizare de pe lângă Guvernul Republicii Moldova (CIS) care, în data de 27 decembrie 2023, s-a aliniat măsurilor restrictive … The post Ilan Șor vrea să fie scos din lista națională de restricții first appeared on ZUGO. Articolul Ilan Șor vrea să fie scos din lista națională de restricții apare prima dată în ZUGO.