Trump s-a mai răzgândit: Amână tarifele de 50% pentru UE

Organul legislativ nerecunoscut al regiunii transnistrene planifică să reducă vârsta de tragere la răspundere contravențională a minorilor, de la 16 la 14 ani, pentru o serie de încălcări. Un „proiect de lege" în acest sens a fost publicat pe site-ul legislativului local. Autorii inițiativei sunt Galina Antiufeeva, Oleg Petric și Serghei Ceban, relatează MOST.