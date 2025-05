Cireșele și căpșunele uimesc cumpărătorul

18:20

Un incident petrecut pe 22 aprilie la granița dintre România și Republica Moldova a dus la suspendarea temporară a traseului de tranzit pentru porcii vii către Moldova. Reprezentanții uneia dintre cele mai mari companii de creștere a porcilor din România au declarat că „nouă transporturi cu animale au fost oprite”, deși acestea urmau să ajungă la abatoarele moldovenești. The post Granița închisă pentru porcii UE appeared first on AgroBook.