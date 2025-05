Modernizarea termoficării din capitală – licitație lansată

12:10

Viitorul Parlament are o misiune istorică. Cei 101 deputați care vor fi aleși vor trebui să demonstreze că Moldova este pregătită pentru aderare și că își dorește cu adevărat să devină membră a Uniunii Europene. Declarația aparține lui Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.