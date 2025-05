Istoria Elvirei. Cum susținem persoanele în procesul de coming out

În noul sezon al podcastului sexplicații vorbim despre drepturile pe care le au și provocările cu care de confruntă persoanele din comunitatea LGBTQ+ din Republica Moldova. În cel de-al doilea episod am discutat cu Elvira Drangoi, activista romă pentru drepturile omului, care în perioada adolescenței a înțeles că e lesbiană. Elvira ne spune despre procesul de coming out și când a înțeles că părinții au acceptat-o așa cum este. De asemenea, am vorbit cu psihologa Olesea Enachi, care lucrează inclusiv la Centrul Comunitar 151 – un spațiu unde persoanele din comunitate pot apela pentru suport psihologic gratuit. Olesea ne spune despre cum se pot pregăti persoanele pentru coming out, dar și cum putem să-i susținem pe cei dragi în acest proces. Familia Elvirei este religioasă, ceea ce e a făcut procesul de acceptare de sine și mai complicat. A lucrat mult cu psihologul ca să înțeleagă cât de important e să se pună pe sine pe primul loc, iar acceptarea s-a încheiat odată cu momentul în care le-a spus și părinților că e lesbiană. „Coming out-ul pentru mine este libertatea de a fi cine sunt eu și de a nu mă ascunde. Coming out-ul pentru mine, la un moment dat, a fost anume fraza și atitudinea că eu mă aleg pe mine. Chiar dacă persista frica de a pierde anumite persoane dragi mie – rude, prieteni –, mai mare era frica de a mă pierde pe mine cea reală. Eu aleg să trăiesc așa cum îmi doresc cu adevărat și nu după norme sociale, nu după normele cu care am crescut.” În prezent, în Republica Moldova sunt mai multe grupuri de suport pentru persoanele din comunitatea LGBTQ+: GenderDoc-M, Queer Café, Centrul Comunitar 151. Deși majoritatea activităților și grupurilor sunt la Chișinău, Elvira spune că, în prezent, se lucrează la descentralizarea activităților. Din perspectivă psihologică, explică Olesea Enachi, practiciană în terapie integrativă, coming out-ul e despre alinierea cu toate părțile care ne definesc pe noi drept o persoană integră. Olesea lămurește că ne este greu să ne acceptăm așa cum suntem, din motiv că trăim într-o societate care mai crede în stereotipuri. Deși în prezent tânăra generație e mai informată și mai deschisă, oricum rămâne influențată de trecut într-un mod conștient sau mai puțin conștient. Istoria societății ne conturează deciziile, convingerile și valorile. Psihologa menționează, cu părere de rău, că și în comunitatea LGBTQ+ sunt persoane care au făcut coming out, conștientizează prejudecățile, dar oricum trăiesc toată viața în frică. Se întâmplă, fiindcă cu toții avem un bagaj de principii, sistem de norme și valori care ne sunt transmise prin ADN de către familia în care ne-am născut, neamul nostru și țara de origine. Prin urmare, pentru a rupe cercul vicios, e nevoie de multe resurse interioare și exterioare, de informare constantă, de acces la o comunitate și mult suport. Poți să asculți episodul mai jos: Ascultă episodul și pe: # Apple Podcasts; # Pocket Casts; # Radio Public.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziua de Azi