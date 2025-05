Victoria Cujba, noua directoare a Inspectoratului Control Financiar de Stat

07:15

La data de 6 mai, creștinii ortodocși din Republica Moldova și alte țări care respectă calendarul iulian îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu și unul dintre cei mai venerați sfinți. Cine a fost Sfântul Gheorghe? Sfântul Gheorghe a trăit în secolul al IV-lea, fiind un ofițer roman originar din Capadocia (astăzi Turcia). Refuzând să renunțe la credința sa creștină, el a fost martirizat în timpul persecuțiilor împăratului Dioclețian. Curajul, loialitatea față de Dumnezeu și legenda luptei sale cu balaurul i-au adus titlul de „Purtătorul de biruință”. Este considerat ocrotitorul ostașilor, al celor aflați în pericol, dar și al păstorilor și naturii. Ziua lui mai este numită popular și „Armindenul de primăvară”. Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe Sărbătoarea Sfântului Gheorghe marchează simbolic începutul verii pastorale. În multe sate din Moldova, această zi are o profundă încărcătură spirituală și agrară: Ramuri verzi la poartă și la casă O tradiție importantă este punerea crenguțelor verzi (de obicei de stejar, frasin sau salcie) la porți, uși, ferestre, grajduri și fântâni. Acest gest simbolizează protecția împotriva spiritelor rele și a bolilor. Măsuratul oilor și începutul pășunatului În zonele rurale, de Sfântul Gheorghe are loc „măsuratul laptelui”, adică verificarea cantității de lapte produsă de fiecare oaie, pentru a stabili partea fiecărui proprietar în cazul turmelor comune. Tot în această zi, ciobanii încep urcarea turmelor la „munte”. Practici de protecție și fertilitate Femeile obișnuiau să se spele dimineața cu rouă pentru sănătate și frumusețe, iar unele gospodine puneau la fereastră spice de grâu sau usturoi pentru a proteja casa de farmece. În unele zone se rosteau descântece pentru spor și belșug. Superstiții populare Se spune că cine doarme în dimineața Sfântului Gheorghe va fi somnoros tot anul. Animalele se tămâiază și se stropesc cu apă sfințită pentru a fi ferite de boli. Fetele își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul. Sfântul Gheorghe – ocrotitor al eroilor În tradiția românească, Sfântul Gheorghe este și patronul spiritual al armatei. Multe unități militare îl au drept protector, iar în unele localități au loc ceremonii de pomenire a eroilor căzuți în războaie. Nume derivate și onomastici De Sfântul Gheorghe își serbează onomastica toți cei care poartă numele: Gheorghe, George, Gheorghiță, Ghiță, Georgel Georgiana, Georgeta, Gina, Gela, Gianina Să aveți un Sfânt Gheorghe luminat, plin de binecuvântări și sănătate!