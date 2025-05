Peste 7 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de către ANOFM de la începutul anului 2025

17:15

Exporturile de fructe din Republica Moldova au atins în 2024 un nivel record de 280 de mii de tone, cu o valoare totală de 282 de milioane de dolari, în pofida celei mai mici producții din ultimii ani, potrivit experților. Factorii care au contribuit la creșterea exporturilor includ scăderea consumului intern, producția abundentă din sezonul anterior și prețurile favorabile de pe piața internațională. Asociațiile de profil prognozează însă pentru 2025 un declin al producției și al exporturilor, din cauza înghețurilor din luna aprilie. Merele, strugurii, prunele și nucile au fost cele mai exportate fructe în anul 2024. Aproximativ 12% din economia națională a fost susținută de exporturile de fructe și legume, acest sector ocupând locul cinci, a precizat expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, România domină principalele piețe de desfacere cu o cotă de 23,5%, urmată de Federația Rusă cu aproximativ 23 la sută, Germania și Polonia cumulând peste 8%. Deși se preconizează o recoltă modestă pentru 2025, Veaceslav Ioniță consideră că prețurile avantajoase de pe piața internațională ar putea ameliora situația. Partea bună în toată această situație este că prețurile produselor noastre – în special ale fructelor exportate – au crescut promițător. Această creștere s-a datorat mai multor factori. Printre aceștia menționez din nou infrastructura, eforturile depuse și faptul că la export ajung doar fructele ambalate, ceea ce le crește valoarea cu aproximativ 30%. În rezultat, prețul producției noastre destinate exportului a crescut semnificativ în anul 2024. Sperăm ca această tendință să continue și în 2025. Anul trecut a crescut considerabil exporturile de mere, prune și cais, a declarat președintele Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală, într-un interviu pentru Radio Moldova. În anul 2024, am vândut mai bine deoarece am avut o recoltă mai bună, în special la mere. Am exportat mai mult, pentru că merele se exportă pe parcursul unui an – se vând mere care provin dintr-un singur sezon. Recolta din toamna anului 2024 se vinde începând din același an și se va încheia la 31 februarie 2025. Așadar, la mere am înregistrat o creștere a exporturilor. Și la caise am avut o creștere, dar și la prune și la struguri, în ciuda faptului că aceste culturi au fost afectate de condiții climatice nefavorabile. Pe de altă parte, am observat o tendință de creștere a prețurilor. Chiar dacă la unele culturi cantitatea a scăzut, prețurile au crescut ușor, ceea ce a compensat parțial pierderile. Astfel, diferențele nu au fost atât de mari. Prognozele pentru 2025 sunt negative atât pentru producere cât și recoltă, fiind grav afectate livezile de măr, cireșe, și cais, mai afirmă Iurie Fală. Potrivit acestuia, în prezent asociația de profil stabilește pagubele înghețurilor de la sfârșitul lunii aprilie. Anul 2025 a început cu două valuri de înghețuri în perioade foarte critice. Între 7 și 11 aprilie, am avut înghețuri nocturne fără precedent, cu temperaturi negative mai multe nopți la rând. Perioada a fost lungă și a provocat daune semnificative. Atunci am estimat pierderile la caise la aproximativ 90%, la cireșe 70%, la prune 40%, iar la mere, ceva mai puțin. Însă pe 27–28 aprilie am avut un nou val de îngheț, care a provocat din nou daune în livezile noastre. În prezent, efectuăm evaluări. Amintim că, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare solicită fermierilor să-și asigure terenurile, statul oferind subvenții în acest sens, de 70 la sută din costul primei de asigurare. În anul 2024, au fost depuse 502 cereri, iar prin mecanismele de subvenționare, Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură a achitat peste 61 de milioane de lei din bugetul de stat pentru acoperirea primelor de asigurare.