Studenții Universității din Cahul, premiați la Concursul Național în Materie de Drept

10:15

Serviciul Fiscal de Stat a dat startul procedurii de recepționare și examinare a cererilor privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova pentru perioada 2024. Cererile depuse până la data de 02 mai 2025 sunt examinate conform aceluiași termen. Este important de menționat, că persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot solicita restituirea sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în plus în termen de 6 ani din data apariției supraplății respective. În acest sens, precum și pentru eficientizarea activității subdiviziunilor teritoriale, recomandăm utilizarea serviciului online „Declarația electronică” sau poșta electronică pentru expedierea cererilor de restituire. Suma impozitului pe venit achitat sau reținut în plus se restituie în termen de până la 45 de zile de la data primirii cererii de către Serviciul Fiscal de Stat. Persoana fizică poate solicita restituirea impozitului pe venit prin depunerea Cererii de restituire a sumei achitate sau reținute în plus (descarcă aici) prin următoarele modalități: prin intermediul serviciului online „Declarația electronică” - prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” trebuie să accesați serviciul ,,Declarație electronică” și să selectați compartimentul „Cerere de restituire”. pe suport de hârtie - expediată prin intermediul oficiului poștal sau de sine stătător (după caz de reprezentant/ reprezentant legal), la Direcția deservire fiscală în raza căreia se deservește; expediată la poșta electronică a Direcției deservire fiscală (vezi lista aici) sau a SFS (mail@sfs.md" data-linkindex="3">mail@sfs.md). La cerere se vor anexa documente confirmative, prevăzute în anexele nr. 2, 3 sau 4 ale Ordinului SFS nr.134/2017. În cazul depunerii cererii pe suport de hârtie sau prin poșta electronică, contribuabilul trebuie să-și confirme identitatea prin anexarea la cerere a buletinului de identitate/ buletinului de identitate provizoriu/ pașaportului.