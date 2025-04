video | După „ajutorul de Paște”, Grosu anunță alocarea a 20 de milioane de lei pentru renovarea bisericilor

09:50

Rețeaua rusă de dezinformare „Matrioșka” desfășoară pentru prima dată o campanie îndreptată împotriva Republicii Moldova. Pe rețelele sociale Twitter (X) și Bluesky sunt distribuite videoclipuri care imită conținutul unor instituții de presă internaționale sau al unor universități. În acestea se afirmă că președinta Maia Sandu ar fi câștigat alegerile prezidențiale prin campanii de propagandă și … The post The Insider: R. Moldova a devenit, în premieră, ținta rețelei ruse de dezinformare „Matrioșka”. Boții, cu acuzații la adresa Maiei Sandu first appeared on ZUGO. Articolul The Insider: R. Moldova a devenit, în premieră, ținta rețelei ruse de dezinformare „Matrioșka”. Boții, cu acuzații la adresa Maiei Sandu apare prima dată în ZUGO.