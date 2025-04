Polonia avertizează Rusia: „Nu veți mai guverna niciodată aici, nici la Kiev, nici la Chișinău”

11:50

Un contract semnat acum peste 20 de ani între Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, a fost folosit timp de peste două decenii pentru a controla sute de biserici din Republica Moldova, multe dintre ele cu statut de monument istoric. Documentul, pierdut între timp în original de ambele părți, conferă Mitropoliei dreptul de … The post Investigație: Cum folosește Mitropolia Moldovei un contract cu statul pentru a ține clerul sub control first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Cum folosește Mitropolia Moldovei un contract cu statul pentru a ține clerul sub control apare prima dată în ZUGO.