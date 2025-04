Lavrov declară că Rusia este gata să încheie un acord pentru a pune capăt războiului în Ucraina: „Există anumite detalii care trebuie rezolvate”

14:00

Focul Haric de la Ierusalim, ce ar trebui să-i unească pe credincioși, a fost transformat într-un instrument de manipulare și conflict sub umbrela unui scenariu bine pus la punct, orchestrat din afara Mitropoliei Moldovei – relatează deschide.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instituția a anunțat, într-un comunicat de presă, organizarea unui pelerinaj în Țara Sfântă, … The post video | Săptămâna Patimilor, pângărită de jocuri politice! Cum Marchel și Șor folosesc Focul Haric pentru dezbinarea Mitropoliei Moldovei first appeared on ZUGO. Articolul video | Săptămâna Patimilor, pângărită de jocuri politice! Cum Marchel și Șor folosesc Focul Haric pentru dezbinarea Mitropoliei Moldovei apare prima dată în ZUGO.