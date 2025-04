Expert, despre demisiile anunțate de Ion Ceban: „Mișcare de curățare a imaginii”

11:20

Ministerul Apărării al Republicii Moldova este în discuții avansate cu Uniunea Europeană pentru obținerea unui ajutor financiar de 20 de milioane de euro destinat consolidării capacităților de apărare aeriană. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatii, fondurile urmează a fi aprobate în perioada imediat următoare, iar discuțiile vizează inclusiv achiziția de echipamente … „Să nu avem drone care explodează lângă școli": Ministrul Apărării confirmă că am putea primi sisteme de protecția aeriană de la UE