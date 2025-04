Victor Parlicov: Rusia pierde, treptat, influența asupra regiunii transnistrene

11:00

Comisia Națională de Examene din cadrul Ministerului Educației și Cercetării a aprobat lista celor 91 de Centre de bacalaureat pentru sesiunea 2025. Din numărul total de centre, 30 se află în municipiul Chişinău. În 17 raioane va fi instituit un singur centru de bacalaureat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La sesiunea de examen 2025 vor … The post Câți elevi vor susține în acest an bacalaureatul. Au fost aprobate 91 de centre de examinare first appeared on ZUGO. Articolul Câți elevi vor susține în acest an bacalaureatul. Au fost aprobate 91 de centre de examinare apare prima dată în ZUGO.