Cauza oficială a decesului lui Papa Francisc

Activitatea agenților imobiliari va fi reglementată prin lege. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat marți, 15 aprilie, consultări publice asupra proiectului de lege privind activitatea persoanelor care activează în acest domeniu. La reuniune au participat reprezentanți ai companiilor imobiliare, ai Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, ai Agenției Servicii …