SUA acordă Moldovei un grant de 1,3 miliarde lei. Cum vor fi investiți

Aeroportul Internațional Lviv din Ucraina studiază posibilitatea deschiderii zborurilor pentru aviația civilă în timpul legii marțiale, sub rezerva securității. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al aeroportului. „Studiem posibilitatea de a deschide zboruri ale aviației civile în timpul legii marțiale, cu condiția ca toate cerințele de siguranță pentru aeronave, pasageri și infrastructură să fie […]