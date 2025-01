VIDEO Guvernul caută avocați pentru a apăra Republica Moldova în litigiile cu Gazprom

17:30

Trei bărbați, cu vârste de 24, 59 și 61 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău, au fost reținuți sub suspiciunea de a fi comis un furt de proporții dintr-un oficiu situat în sectorul Buiucani al capitalei. Incidentul a fost semnalat de directorul întreprinderii, care a observat dispariția unei sume de 1.500.000 de lei din seiful […]