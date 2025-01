R. Moldova și Emiratele Arabe Unite își vor recunoaște reciproc permisele de conducere. Precizările guvernului 

13:00

Ucraina este dispusă să ajute regiunea transnistreană cu cărbune, însă nu a primit încă un răspuns din partea așa-numitele autorități din regiune. Declarația a fost făcută de Volodimir Zelenski, într-un mesaj video din seara zilei de 12 decembrie. „Săptămâna aceasta am discutat cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am abordat modul în care putem depăși […] The post Zelenski, despre ajutorul pentru Transnistria: Ucraina nu vede o reacție din partea celor care controlează regiunea appeared first on NewsMaker.