Piața auto din Republica Moldova: topul celor mai vândute mașini în 2024

10:10

Ex-ministrul Energiei, Victor Parlicov, a spus că a aflat de la colegi că va fi demis. Ulterior, pe 5 decembrie, la câteva minute înainte de a ieși în conferința de presă, premierul i-ar fi scris un mesaj că urmează să-i ceară demisia. Precizările au fost făcute de Victor Parlicov în timpul unui interviu acordat jurnalistului […] The post Parlicov, detalii despre cum a fost demis din funcția de ministru: „Am aflat de la colegi că se pregătește” appeared first on NewsMaker.