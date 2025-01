Maia Sandu confirmă că Vadim Krasnoselski a plecat la Moscova: „Chișinăul nu este un impediment în identificarea unei soluții”

14:20

Șase oameni au murit și alți opt au suferit răni într-un incendiu dintr-un restaurant din Cehia, scrie libertatea.ro. Flăcările au fost provocate de explozia unei butelii. Cazul a avut loc în seara zilei de 11 ianuarie, în orașul Most. Incendiul a izbucnit într-un restaurant din orașul Most, nord-vestul Republicii Cehe. Tragedia a avut loc în