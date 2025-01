Un rus, organizator al unei tentative de trecere ilegală a graniței cu doi ucraineni spre Moldova

16:00

Republica Moldova a urcat zece poziții în clasamentul celor mai puternice armate din lume – Global Firepower Index 2025. Statul s-a clasat pe locul 134 din 145. La elaborarea clasamentului au fost luate în considerare: dimensiunea armatei, capacitățile logistice și financiare, precum și poziția geografică. Primul loc în clasament a fost ocupat din nou de […]