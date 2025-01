UE îndeamnă Transnistria să accepte gazul și ajutorul umanitar din R. Moldova

09:50

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că data de 30 decembrie 2024 este ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare din acest an. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului … The post Fisc: 30 decembrie, ultima zi pentru încasări și plăți bugetare first appeared on ZUGO. Articolul Fisc: 30 decembrie, ultima zi pentru încasări și plăți bugetare apare prima dată în ZUGO.