Maia Sandu a felicitat creștinii ortodocși cu ocazia Crăciunului: „Să fim mai buni unii cu alții”

12:50

Canalele Telegram ale RIA Novosti, Izvestia, RT, Rossiya 1, Rossiyskaya Gazeta, Channel One și NTV au încetat să se mai deschidă pentru utilizatorii din Europa, informează DW, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Încercarea de a deschide de pe teritoriul unor țări europene canalele agenției RIA Novosti, publicațiile Izvestia și Rossiyskaya Gazeta, precum și … The post O serie de canale Telegram rusești au fost blocate în Europa first appeared on ZUGO. Articolul O serie de canale Telegram rusești au fost blocate în Europa apare prima dată în ZUGO.