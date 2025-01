Ambasada Rusiei acuză Chișinăul și Kievul de criza energetică din stânga Nistrului – Ambasadorul Ozerov convocat la MAE în legătură cu falsurile lansate

23:30

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea tuturor candidaților pentru Colegiile specializate din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor CSP. În total, 32 de candidați au fost propuși de către CSP spre evaluare, dintre care 22 de candidați erau înscriși la concursul pentru funcțiile de membri în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor, iar alții ... Comisia Vetting a finalizat evaluarea candidaților pentru Colegiile CSP – Câți procurori au promovat și câți au picat The post Comisia Vetting a finalizat evaluarea candidaților pentru Colegiile CSP – Câți procurori au promovat și câți au picat appeared first on Politik.