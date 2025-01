Cine ar putea prelua conducerea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor – Urmează confirmarea în Parlament

20:50

Federaţia Rusă introduce noi reguli de şedere temporară pentru cetăţenii străini începând cu 1 ianuarie 2025, anunţă Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, potrivit noilor modificări, vizitatorii care intră în Federația Rusă fără viză pot rămâne pe teritoriul acesteia pentru o perioadă maximă de 90 de zile într-un an calendaristic. „Prevederile nu se aplică în următoarele cazuri: ...