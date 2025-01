Alertă politică în Austria – Cancelarul Karl Nehammer demisionează după eșecul formării unei coaliții

13:10

Consumatorii casnici ai Premier Energy ar putea plăti 5,13 lei pentru un kilowatt-oră (kWh), față de 2,34 lei, cât este tariful actual. În același timp, consumatorii din nordul țării, deserviți de FEE Nord, ar putea achita 4,53 lei per kWh, în loc de 2,84 lei, potrivit solicitărilor depuse la ANRE de către operatorii de curent