Moldelectrica constată un consum sporit de de energie – Care sunt tendințele în următoarele zile  

21:10

Ungaria și-a încheiat președenția rotativă a Consiliului UE și a pierdut în mod oficial miercuri un miliard de euro din fonduri europene, îngheţate din cauza unor încălcări ale statului de drept reproşate Budapestei, a indicat Comisia Europeană, o premieră în Uniunea Europeană, transmite AFP, citează Agerpres. Bruxellesul declanşase în primăvara lui 2022 mecanismul de condiţionalitate ... Polonia preia șefia UE, iar Ungaria, privată de un miliard de euro din fondurile blocului comunitar The post Polonia preia șefia UE, iar Ungaria, privată de un miliard de euro din fondurile blocului comunitar appeared first on Politik.