Comisia Vetting a finalizat evaluarea candidaților pentru Colegiile CSP – Câți procurori au promovat și câți au picat

16:30

Preşedintele american Joe Biden a anunţat luni, 30 decembrie, un nou pachet de ajutor în valoare de 2,5 miliarde de dolari ca asistenţă suplimentară de securitate pentru Ucraina, relatează Reuters, care notează că liderul de la Casa Albă îşi foloseşte ultimele săptămâni de mandat pentru a spori ajutorul militar pentru Kiev înainte ca preşedintele ales ... SUA sporește ajutorul militar pentru Kiev – Biden a anunţat un nou pachet în valoare de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina The post SUA sporește ajutorul militar pentru Kiev – Biden a anunţat un nou pachet în valoare de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina appeared first on Politik.