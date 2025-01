Italia se vrea aliatul noii administrației americane în Europa – Întrevedere surpriză a premierului Meloni cu Donald Trump, la vila acestuia din Florida

13:30

SA Energocom și SA Moldovagaz au importat pe data de 31 decembrie, în calitate de test, 240 MWh (peste 22 mii metri cubi) de gaze din Bulgaria, le-au transportat prin #coridorultransbalcanic, prin Bulgaria, România și Ucraina, fiind livrate în Republica Moldova la punctul de interconectare din Căușeni. Astfel, demonstrând că din punct de vedere comercial ... Energocom și Moldovagaz arată Tiraspolului că poate aduce gaz prin coridorul Transbalcanic – Ce volume au fost procurate în regim de test The post Energocom și Moldovagaz arată Tiraspolului că poate aduce gaz prin coridorul Transbalcanic – Ce volume au fost procurate în regim de test appeared first on Politik.