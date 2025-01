Ruta spre Puhoi în mijlocul unui scandal – Deputatul Frunză acuzat de modificarea legislației în favoarea unor interese de grup

12:10

În cele 18 școli din stânga Nistrului, care se află în subordinea autorităților de la Chișinău, ar putea fi prelungită vacanța de iarnă, în contextul crizei energetice. Ministrul Dan Perciun spune că acești elevi ar putea să studieze online. „Noi am avut discuții cu directorii celor 18 instituții de învățământ afectate de această situație. Din ... Criza energetică din stânga Nistrului ar putea prelungi vacanța pentru școlile cu predare în română – Opțiunile luate de ministerul Educației The post Criza energetică din stânga Nistrului ar putea prelungi vacanța pentru școlile cu predare în română – Opțiunile luate de ministerul Educației appeared first on Politik.