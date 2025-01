Energocom și Moldovagaz arată Tiraspolului că poate aduce gaz prin coridorul Transbalcanic – Ce volume au fost procurate în regim de test

19:10

Ucraina a primit pentru prima dată un transport de gaze naturale lichefiate din SUA, a declarat șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Andrei Iermak. „Acesta este mai mult decât un simplu transport – este un pas strategic. În ciuda încercărilor Rusiei de a ne distruge sistemul energetic în timpul războiului, am obținut încă o victorie ...