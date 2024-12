video | Maia Sandu a fost învestită în funcție: „Putem fi mândri că am fost de partea bună a istoriei”

10:40

Guvernul Cehiei va oferi țării noastre un sprijin financiar de 10 milioane coroane cehe (circa 8 milioane de lei) pentru Programul guvernamental „Ajutor la contor", care are scopul de a sprijini gospodăriile vulnerabile în fața creșterii costurilor la resursele energetice. Acest subiect a fost discutat luni, 16 decembrie, de ministrul