Și-a violat fiica vitregă de 11 ani: Individul a fost condamnat la închisoare

12:00

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul mediu lunar pe economie va crește cu 2400 de lei și va ajunge la 16 100 de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De mărimea salariului mediu lunar pe economie se ține cont la determinarea … The post Salariul mediu lunar pe economie în 2025, estimat să crească cu 2400 de lei first appeared on ZUGO. Articolul Salariul mediu lunar pe economie în 2025, estimat să crească cu 2400 de lei apare prima dată în ZUGO.