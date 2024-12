72 de companii locale vor beneficia de granturi cu o valoare totală de 41 de milioane de lei

09:00

Consiliul Uniunii Europene a aprobat marți, 17 decembrie, poziția de negociere privind Mecanismul de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Mecanismul, care va acoperi perioada 2025-2027, va furniza Moldovei până la 285 de milioane de euro sub formă de granturi și 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi concesionale.